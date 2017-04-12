Пентагон з’ясовує, чи зіграла Росія якусь роль в хімічній атаці у Сирії – Маттіс

Пентагон з’ясовує, чи зіграла Росія якусь роль в хімічній атаці минулого тижня у Сирії, заявив 11 квітня міністр оборони США Джим Маттіс. За його словами, поки вдалося з’ясувати лише, що сирійський уряд організував атаку, через яку загинули 87 людей.

«Я особисто ознайомився з розвідувальними даними, і, без сумніву, сирійський режим несе відповідальність за рішення атакувати і за напад безпосередньо. Це було абсолютно ясно, що режим Асада спланував це, організував його і виконав, але більше цього прямо зараз ми не можемо сказати», – сказав Маттіс.

Він заявив, що у США «немає доказів» участі Росії, реагуючи на заяви деяких посадовців США, що Росія зіграла свою роль в хімічній атаці у Сирії, тому що у неї були сили, дислоковані на тій же авіабазі, де, ймовірно почався запуск сирійських літаків.

Маттіс водночас попередив, що, якщо Сирія знову використає хімічну зброю, вона «заплатить дуже, дуже жорстку ціну».

За його словами, Сполучені Штати, як і раніше, зосереджені на своїй головній місії в Сирії – перемогти бойовиків угруповання «Ісламська держава».

«Кампанія залишається в тому ж курсі, як це було до порушення Асада», – додав Маттіс.

Раніше в інтерв’ю одному з американських ЗМІ президент США Дональд Трамп заявив, що його країна не планує розширення своєї участі у військовому конфлікті в Сирії.

12 квітня Рада безпеки ООН планує проголосувати за резолюцію щодо незалежного розслідування хімічної атаки на сирійських громадян минулого тижня.

Під час ймовірної хімічної атаки 4 квітня у підконтрольному сирійський повстанцям містечку Хан-Шейхун загинули щонайменше 87 людей.

Уночі 7 квітня військові США атакували десятками ракет «Томагавк» аеродром сирійських урядових військ на заході Сирії. Такою була відповідь на атаку в місті Хан-Шейхун, у якій Захід звинувачує режим Асада. Союзники Вашингтона у НАТО і в регіоні висловили підтримку діям США у Сирії. Росія назвала ці дії актом агресії.