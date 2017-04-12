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12 Квітень 2017, Київ 09:57
Новини | Міжнародні

Індія попередила про «наслідки» для Пакистану через рішення стратити її колишнього військового

Radio Farda -- Special illustration on international day against execution and death penalty.

Індія попередила Пакистан про «наслідки» для двосторонніх відносин, якщо Ісламабад стратить офіцера Військово-морських сил Індії у відставці, якого звинувачують у шпигунстві. Про це йдеться у заяві від 11 квітня.

10 квітня пакистанський військовий суд виніс смертний вирок Кулбхушану Джадхаву, звинувативши його в шпигунстві і розпалюванні заворушень в провінції Белуджистан.

Міністр закордонних справ Індії Сушма Сварадж заявила, що проти Джадхави немає доказів, а сам судовий процес – «фарс».

«Застерігаю уряд Пакистану розглянути наслідки для наших двосторонніх відносин, якщо вони вдадуться до виконання цього рішення», – сказала вона. Дипломат пообіцяла зробити все, що «врятувати» громадянина Індії, а будь-яку кару для нього назвала «актом навмисного вбивства».

Сварадж повідомила, що Ісламабад неодноразово блокував доступ консулів до Джадхави.

За даними індійської поліції, Кулбхушан Джадхав, який займався бізнесом в Ірані, був викрадений пакистанськими силами безпеки рік тому і визнаний шпигуном.

Пакистанські військові оприлюднили відео, на якому Джадхав «зізнається», що багато років провів у Пакистані.

Тим часом, за даними ЗМІ, індійський уряд призупинив рішення про звільнення 12 пакистанських в’язнів, які мали були бути репатрійовані 12 квітня.

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