Суд Канади не звільнив під заставу звинуваченого у кіберспівпраці з агентами розвідки Росії

Суд у Канаді 11 квітня відмовився звільнити під заставу Каріма Баратова, звинуваченого у співпраці з агентами російської розвідки у справі про найбільшу в світі схему злому електронної пошти. Суд назвав 22-річного Баратова, громадянина Канади родом з Казахстану, «цінним оперативним співробітником ФСБ», і відмовився його звільнити через «ризик втечі».

Влада США стверджує, що російські агенти заплатили Баратову, щоб він втрутився у щонайменше 80 облікових записів електронної пошти. США домагаються екстрадиції Баратова через звинувачення в онлайн шахрайстві і крадіжках. Баратов заперечує всі звинувачення.

У повідомленнях засобів масової інформації йдеться, що Канада може розпочати слухання про видачу Каріма Баратова до 12 червня.

Минулого місяця Сполучені Штати звинуватили Баратова, двох російських спецслужбовців і ще одного можливого хакера у викраденні 500 мільйонів облікових записів користувачів Yahoo в 2014 році, коли уряд США вперше висунув кримінальні звинувачення російським шпигунам в скоєнні кіберзлочинів.

Ще один підозрюваний хакер – Олексій Белан, один з найбільш розшукуваних ФБР кіберзлочинців, заарештований в Європі в червні 2013 року, втік до Росії, перш ніж міг бути екстрадований до США.