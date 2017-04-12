Піротехнікам залишилось очистити від вибухівки 100 метрів площі в Балаклії – ДСНС

У Державній службі з надзвичайних ситуацій України повідомили, що піротехнікам на сьогодні залишилось очистили від вибухонебезпечних предметів лише 100 метрів площі в районі Балаклії на Харківщині, де наприкінці березня через пожежу детонували боєприпаси на складах.

«Піротехнічними розрахунками ДСНС очищено від вибухонебезпечних предметів територію міста Балаклія та дев’ять населених пунктів, які потрапили в зону надзвичайної ситуації. У ході очищення піротехнічними підрозділами ДСНС територій навколо Балаклії від вибухонебезпечних предметів, 10-кілометрову зону забруднення зменшено до 100 метрів», – йдеться в повідомленні.

За даними рятувальників, на місці продовжує працювати штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

У ніч на 23 березня на складах артилерійських боєприпасів на околиці Балаклії Харківської області спалахнула пожежа й почали вибухати боєприпаси. З околиць складів радіусом у 10 кілометрів евакуйовували майже 20 тисяч людей. Пожежу згодом ліквідували. Як головну версію подій розглядають диверсію, хоча не виключають і версії службового недбальства.

