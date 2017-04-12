Росія: суд продовжив домашній арешт колишнього міністра Улюкаєва до 15 липня

Басманний суд Москви на три місяці, до 15 липня, продовжив термін домашнього арешту колишнього міністра економічного розвитку Росії Олексія Улюкаєва, обвинуваченого в корупції. Про це повідомляє в середу російська агенція «ТАСС».

Повідомляється, що під час засідання слідчі наполягали на продовженні запобіжного заходу через необхідність отримання результатів експертиз, допиту понад 15 свідків і висунення обвинувачення в остаточній редакції.

Адвокати Улюкаєва, в свою чергу, заявили, що вважають домашній арешт підзахисного необґрунтованим і просили дозволити йому прогулянки. Втім суд у цьому клопотанні відмовив, але дозволив відвідувати лікувально-реабілітаційний центр.

Олексій Улюкаєв заявив, що не згоден з твердженнями суду. Його адвокати мають намір оскаржувати рішення про продовження домашнього арешту.

Олексія Улюкаєва затримали в листопаді в офісі «Роснефти». За версією слідства, чиновник вимагав два мільйони доларів за позитивну оцінку угоди з купівлі компанії «Башнефть». Улюкаєв заперечує провину. Після затримання Улюкаєва президент Росії звільнив його з посади міністра.