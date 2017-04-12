Доступність посилання

logo-print
пошук за словом...
12 Квітень 2017, Київ 11:27
Новини | Події

МВС: на Київщині затримали підозрюваного у вбивстві журналіста Сергієнка

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що це четвертий підозрюваний затриманий у цій справі

У Васильківському районі Київщини поліція затримала ще одного підозрюваного у вбивстві журналіста Василя Сергієнка у квітні 2014 року в Черкаській області, повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

«Троє негідників, яких підозрюють в цьому жорстокому злочині, – вже на лаві підсудних, а цей – перебував у розшуку за статтею 146 «Викрадення людини» і ретельно переховувався, – написав Аваков у Facebook, додавши, що затримання відбулося 11 квітня.

За словами міністра, під час затримання підозрюваний, імені якого не називають, хотів втекти на автомобілі, протаранив машину поліції, спецпризначенці застосували зброю, прострелили колеса і затримали чоловіка.

Зараз тривають обшуки за адресами, де мешкав підзрюваний.

4 квітня 2014 року журналіста викрали із власного подвір’я у Корсунь-Шевченківському, а наступного дня знайшли закатованим у замаскованій ямі зі сміттям у Виграївському лісі.

Василеві Сергієнку було 58 років, у Корсунь-Шевченківському у нього залишилася мати, доглядати яку за кілька років до вбивства він і приїхав із Запоріжжя. Йому посмертно присвоєно звання Герой України.

Вбивство розслідують за статтею «викрадення людини та умисне вбивство викраденої людини, вчинене за попередньою змовою групою осіб».

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

УСІ НОВИНИ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG