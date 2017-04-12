МВС: на Київщині затримали підозрюваного у вбивстві журналіста Сергієнка

У Васильківському районі Київщини поліція затримала ще одного підозрюваного у вбивстві журналіста Василя Сергієнка у квітні 2014 року в Черкаській області, повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

«Троє негідників, яких підозрюють в цьому жорстокому злочині, – вже на лаві підсудних, а цей – перебував у розшуку за статтею 146 «Викрадення людини» і ретельно переховувався, – написав Аваков у Facebook, додавши, що затримання відбулося 11 квітня.

За словами міністра, під час затримання підозрюваний, імені якого не називають, хотів втекти на автомобілі, протаранив машину поліції, спецпризначенці застосували зброю, прострелили колеса і затримали чоловіка.

Зараз тривають обшуки за адресами, де мешкав підзрюваний.

4 квітня 2014 року журналіста викрали із власного подвір’я у Корсунь-Шевченківському, а наступного дня знайшли закатованим у замаскованій ямі зі сміттям у Виграївському лісі.

Василеві Сергієнку було 58 років, у Корсунь-Шевченківському у нього залишилася мати, доглядати яку за кілька років до вбивства він і приїхав із Запоріжжя. Йому посмертно присвоєно звання Герой України.

Вбивство розслідують за статтею «викрадення людини та умисне вбивство викраденої людини, вчинене за попередньою змовою групою осіб».