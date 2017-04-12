В «Укрзалізниці» пояснили блокування поїздів біля Баришівки непорозумінням влади з місцевим автоперевізником

В «Укрзалізниці» у середу повідомили, що блокування вранці залізничного руху на станції Баришівка Київської області стало наслідком непорозуміння між Київською обладміністрацією та місцевим автоперевізником щодо підвищення тарифів на автоперевезення. Про це йдеться в повідомленні на сайті відомства.

«Сьогодні водії маршрутних таксі частково не вийшли в рейси. Усі пасажири маршрутних таксі перейшли на залізничну станцію, намагаючись виїхати в годину пік приміським електропоїздом «Яготин-Київ». Однак через надмірну кількість бажаючих сісти в поїзд він не зміг усіх вмістити. Через це обурені люди оточили поїзд, вийшли на колії, тим самим заблокували його рух», – пояснили в «Укрзалізниці».

У відомстві зазначили, що залізничники відновили рух поїздів на станції о 08:45.

«Для максимального забезпечення перевезень пасажирів на цьому напрямку регіональна філія «Південно-Західна залізниця» найближчим часом розгляне можливість збільшення кількості вагонів в деяких електропоїздах», – заявили в «Укрзалізниці».

Крім того, повідомляється, що через інцидент на станції Баришівка вибилися з графіку інші поїзди, серед яких і швидкісні «Інтерсіті+».

Раніше сьогодні у соцмережах з’явилося повідомлення про те, що у середу вранці «пасажири», яких потім в «Укрзалізниці» назвали сторонніми особами, заблокували залізничні колії, протестуючи проти скорочення рухомого складу приміських електропотягів. Повідомлялося, що люди влаштували таким чином протест проти того, що електричка, яка щоденно вранці вирушає до Києва, мала у своєму складі меншу кількість вагонів, ніж зазвичай, через що не всі пасажири змогли скористатися транспортом.

За даними «Укрзалізниці», у ранковий час з 4-ї до 8-ї години зі станції Баришівка відправляється чотири приміські поїзди – о 4:31, 5:56, 6:29 та 7:32.