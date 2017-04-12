Ахмадінеджад подав свою кандидатуру для участі у виборах президента Ірану

Державні ЗМІ Ірану повідомляють, що колишній президент цієї країни Махмуд Ахмадінеджад зареєструвався для участі в президентських виборах, запланованих на 19 травня.

За повідомленнями, Ахмадінеджад подав свою кандидатуру на другий день реєстраційного періоду 11–15 квітня.

Минулого року верховний лідер Ірану Аятола Алі Хаменеї, який має останнє слово у всіх державних справ в Ірані, що є ісламською республікою, закликав Ахмадінеджада не висувати свою кандидатуру. Хаменеї заявив, що повторне балотування «не є ні у його інтересах, ні в інтересах країни».

Минулого тижня Ахмадінеджад сказав, що не планує висувати свою кандидатуру на виборах і підтримає у перегонах свого соратника Хаміда Багаї.

Консерватор Махмуд Ахмадінеджад вперше був обраний президентом у 2005 році, після чого він виграв ще одні вибори у 2009 році.