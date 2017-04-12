Трамп призначитить заступника Тіллерсону – Білий дім

Президент США Дональд Трамп планує призначити адвоката Джона Саллівана заступником держсекретаря, що займе друге місце в Державному департаменті, повідомляє Білий дім.

У заяві від 11 квітня йдеться, що Салліван також буде виконувати функції заступника держсекретаря з питань управління та ресурсів. Оплачувати роботу йому будуть лише за одну посаду.

Призначення Саллівана розпочне довгий процес заповнення посад у керівному складі Держдепаратменту, якому загрожує скорочення бюджету на 31 відсоток.

57-річний Салліван служив в адміністрації президента Джорджа Буша на посаді заступника секретаря Департаменту торгівлі і був заступником головного юрисконсульта в Міністерстві оборони.

Заява Білого дому про заступника для Рекса Тіллерсона з’явилася в час, коли той перебуває з візитом у Росії.