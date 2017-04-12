У Мінську йдуть переговори підгруп контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі

У Мінську перед зустріччю Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі відбуваються переговори робочих підгруп, повідомляє Міністерство закордонних справ Білорусі.

Пізніше 12 квітня в Мінську має відбутися чергове засідання Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на сході України.

За підсумками попереднього засідання контактної групи в Мінську, що відбулося 29 березня, сторони домовилися про чергове перемир’я з 1 квітня, напередодні Великодня.

Попри ці домовленості, обстріли на лінії зіткнення, як і раніше, продовжилися. І українські силовики, і підтримувані Росією бойовики заперечують, що порушують режим тиші і звинувачують одні одних у порушеннях і провокаціях.