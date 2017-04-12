Доступність посилання

logo-print
пошук за словом...
12 Квітень 2017, Київ 13:01
Новини | Політика

У НАБУ повідомили про передачу ГПУ документів для екстрадиції матері Онищенка

Олександр Онищенко

У Національному антикорупційному бюро України повідомили про скерування до Генпрокуратури пакету документів для екстрадиції Інеси Кадирової, матері фігуранта так званої «газової справи» Олександра Онищенка. Про це йдеться в повідомленні НАБУ на сторінці у Facebook.

«НАБУ направило до ГПУ для подальшого скерування компетентним органам Іспанії повний пакет документів, необхідний для початку процедури екстрадиції Інеси Кадирової, громадянки України, за версією слідства – співорганізатора так званої «газової схеми», внаслідок якої інтересам держави завдано збитків на суму близько 3 мільярдів гривень», – йдеться в повідомленні.

У НАБУ зазначили, що після отримання оригіналів документів суд Іспанії ухвалюватиме рішення про застосування так званого екстрадиційного арешту або іншого запобіжного заходу до розгляду питання про екстрадицію вказаної особи в Україну.

Інесу Кадирову було оголошено в міжнародний розшук влітку 2016 року. 30 березня цього року стало відомо про її затримання в Іспанії. Жінка підозрюється, зокрема, у створенні злочинної організації, розтраті майна в особливо великих розмірах та фіктивному підприємництві.

15 червня 2016 року НАБУ та Спеціальна антикорупційна прокуратура заявили про викриття організованого злочинного угруповання, що завдало збитків державі у розмірі понад 3 мільярди гривень унаслідок спільної діяльності на підставі угод, укладених із ПАТ «Укргазвидобування». Відповідно до доказів, отриманих під час досудового розслідування кримінального провадження, організатором корупційної схеми є депутат Верховної Ради Олександр Онищенко.

Сам він спростовує свою причетність до цього і називає порушену справу тиском на нього з метою відібрати його бізнес.

У липні минулого року Верховна Рада позбавила Онищенка депутатської недоторканності. Наприкінці липня депутат повідомив, що перебуває у Лондоні, але зазначив, що не має наміру просити там про політичний притулок. На допит НАБУ до Києва він не прибув.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

УСІ НОВИНИ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG