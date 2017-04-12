У НАБУ повідомили про передачу ГПУ документів для екстрадиції матері Онищенка

У Національному антикорупційному бюро України повідомили про скерування до Генпрокуратури пакету документів для екстрадиції Інеси Кадирової, матері фігуранта так званої «газової справи» Олександра Онищенка. Про це йдеться в повідомленні НАБУ на сторінці у Facebook.

«НАБУ направило до ГПУ для подальшого скерування компетентним органам Іспанії повний пакет документів, необхідний для початку процедури екстрадиції Інеси Кадирової, громадянки України, за версією слідства – співорганізатора так званої «газової схеми», внаслідок якої інтересам держави завдано збитків на суму близько 3 мільярдів гривень», – йдеться в повідомленні.

У НАБУ зазначили, що після отримання оригіналів документів суд Іспанії ухвалюватиме рішення про застосування так званого екстрадиційного арешту або іншого запобіжного заходу до розгляду питання про екстрадицію вказаної особи в Україну.

Інесу Кадирову було оголошено в міжнародний розшук влітку 2016 року. 30 березня цього року стало відомо про її затримання в Іспанії. Жінка підозрюється, зокрема, у створенні злочинної організації, розтраті майна в особливо великих розмірах та фіктивному підприємництві.

15 червня 2016 року НАБУ та Спеціальна антикорупційна прокуратура заявили про викриття організованого злочинного угруповання, що завдало збитків державі у розмірі понад 3 мільярди гривень унаслідок спільної діяльності на підставі угод, укладених із ПАТ «Укргазвидобування». Відповідно до доказів, отриманих під час досудового розслідування кримінального провадження, організатором корупційної схеми є депутат Верховної Ради Олександр Онищенко.

Сам він спростовує свою причетність до цього і називає порушену справу тиском на нього з метою відібрати його бізнес.

У липні минулого року Верховна Рада позбавила Онищенка депутатської недоторканності. Наприкінці липня депутат повідомив, що перебуває у Лондоні, але зазначив, що не має наміру просити там про політичний притулок. На допит НАБУ до Києва він не прибув.

