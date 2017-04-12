Назарбаєв доручив підготувати перехід казахської абетки на латиницю

Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв доручив до кінця цього року схвалити єдиний стандарт казахського алфавіту латиницею. Про це йдеться в статті Назарбаєва, опублікованій 12 квітня в державній газеті. На думку президента, новий алфавіт повинен бути вироблений вченими з урахуванням побажань громадськості.

Президент Казахстану в публікації заявив про необхідність розпочати підготовку з 2018 року фахівців з навчання новому алфавітом і до випуску підручників латиницею для середніх шкіл з казахською мовою навчання. У статті він зазначає, що про перехід казахського алфавіту на латиницю він говорив у 2012 році в озвученому в грудні посланні «Стратегія розвитку Казахстану до 2015 року».

«Це означає, що ми з цього моменту почнемо перехід у всіх сферах на латинський алфавіт. Тобто до 2025 року ми повинні перевести документацію на латиницю, друкувати на латиниці періодичні видання, підручники. Цей термін наближається, і ми, не гаючи часу, повинні взятися за цю роботу», – йдеться в статті Назарбаєва.

Казахстан протягом 11 років (з 1929 року по 1940 рік) використовував латинський алфавіт казахської мови (запроваджений на зміну арабській графіці), потім перейшов до використання кирилиці.