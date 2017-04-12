Тіллерсон перед зустріччю з Лавровим висловив сподівання на «відвертий діалог»

Державний секретар США Рекс Тіллерсон висловив сподівання на «відкритий і відвертий діалог» перед своєю зустріччю із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у Москві, що відбувається на тлі напруження американсько-російських відносин через війну в Сирії.

Перед зустріччю 12 квітня в столиці Росії Москві, Тіллерсон заявив, що розраховує на «дуже відкритий, відвертий обмін думками, щоб краще визначити американсько-російські відносини у майбутньому».

Визнаючи різкі розбіжності з Росією, Тіллерсон сказав, що Сполучені Штати хочуть прояснити спільні інтереси і розглянути перспективи звуження розбіжностей.

Він заявив, що лінії зв’язку завжди будуть відкритими.

Лавров, зі свого боку, заявив, що Сполучені Штати не повинні пропонувати Росії, помилковий, за його словами, вибір: бути зі США чи проти них.

Він також зазначив, що Сполучені Штати не повинні більше здійснювати ракетних ударів, таких, які були здійснені 7 квітня по сирійських авіабазах.

Держсекретар США прилетів до Москви 11 квітня з італійського міста Лукка, де голови МЗС країн «Групи семи» обговорювали в тому числі шляхи впливу на Росію з тим, щоб змінити її ставлення до президента Сирії Башара Асада. Тіллерсон заявив, що підтримка Дамаска не відповідає стратегічним інтересам Москви.

Саме на режим Башара Асада Сполучені Штати та інші західні країни покладають провину за застосування хімічної зброї проти мирного населення в провінції Ідліб 4 квітня. У відповідь – 7 квітня – США завдали ракетного удару по базі сирійських ВВС, з якої, як вважає Вашингтон, був здійснений авіарейд із застосуванням отруйних речовин.

На переговорах у Москві, як очікують, крім Сирії, йтиметься і про ситуацію в Україні.