Прокуратура Німеччини взяла на себе розслідування вибухів біля автобуса футболістів

Розслідування вибухів, що сталися 11 квітня біля автобуса футбольної команди «Боруссія» з Дортмунда, взяла на себе федеральна прокуратура Німеччини, на тлі повідомлень у ЗМІ, що вибухи могли бути пов’язані з діяльністю ісламістів.

Речниця прокуратури Фрауке Кьолер заявила, що близько 15:00 за київським часом відомство надасть подробиці розслідування справи.

Федеральні прокурори зазвичай беруть на себе розслідування важливих справ, зокрема тих, які можуть кваліфікуватися як теракти.

За даними німецьких ЗМІ, поліція країни розслідує можливий слід ісламістів у справі через виявлений на місці вибухів лист із заявою про відповідальність за напад.

11 квітня поліція повідомляла, що біля автобуса, який віз на матч футбольну команду «Боруссія» з Дортмунда, сталися три вибухи. У клубі повідомили, що внаслідок цього поранений захисник команди, іспанець Марк Бартра, його доставили до лікарні.

За словами колег, його поранило склом із розбитого вікна автобуса. Пізніше клуб уточнив у твітері діагноз футболіста: це, крім потрапляння чужорідних тіл у праве зап’ястя, також перелам променевої кістки передпліччя руки. Його оперували.

Усі інші гравці в безпеці, на стадіоні, де мав відбутися матч, і в околицях усе безпечно, заявила команда у твітері.

Сам матч, чвертьфінал Ліги чемпіонів проти команди Монако, що мав відбутися в Дортмунді, перенесли на 12 квітня.