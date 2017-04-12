У Дніпрі жителі протестували проти роботи сміттєвого полігону

У Дніпрі жителі передмістя Діївки пікетували міську раду, протестуючи проти роботи єдиного легального полігону твердих побутових відходів.

Як повідомили Радіо Свобода представники ініціативної групи, міська влада після скандалу з завезенням сюди львівського сміття і протестів жителів проти недотримання санітарних норм на полігоні обіцяла закрити звалище, однак поки цього не відбулось.

За словами учасників акції, більше того, триває підготовка до створення нової черги полігону на цьому ж місці. Як заявляють жителі, сміттєвий полігон у Діївці збудований з порушенням санітарних норм – на відстані меншій, ніж 500 метрів від житлової забудови, окрім того, він призводить до забруднення повітря і ґрунтових вод.

«Ми проти полігону, проти того, щоб він працював. Ми хотіли нагадати міській владі, що 11 березня у нас відбулись громадські слухання, на які зібралось понад 700 осіб, і всі проголосували за закриття полігону. Ми навіть знайшли місце для нового полігону, це за 5 кілометрів від міста, місце віддалене від житлових будинків, передали цю інформацію до мерії, але нас не чують. Сьогодні на сесію ми не змогли потрапити, до нас під мерію також ніхто не вийшов. Нам обіцяли закрити полігон, а насправді, як виглядає, ніхто його закривати не збирається», – розповіли Радіо Свобода учасники акції .

У Дніпровській мерії заявляють, що на закриття та рекультивацію полігону у Діївці заплановано виділити 5 мільйонів гривень з міського бюджету. Це планували зробити упродовж кількох років. Поки ж Діїївський полігон єдиний, який легальної діє в Дніпрі. Як альтернатива в мерії розглядається ідея з будівництвом сміттєпереробного заводу за європейським досвідом.

12 вересня 2016 року невдоволені жителі околиці Дніпра – Діївки – перекрили трасу на Кривий Ріг, протестуючи проти використання сміттєзвалища поблизу їхнього мікрорайону для утилізації побутових відходів зі Львова. Того ж дня міська влада заявила, що Дніпро вже не прийматиме на свій полігон сміття зі Львова.