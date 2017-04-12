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12 Квітень 2017, Київ 16:02
Новини | Події

У Мінську почалося засідання Контактної групи – Оліфер

Раніше сьогодні у Мінську розпочалися переговори робочих підгруп Контактної групи

У столиці Білорусі Мінську розпочалося засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила речниця екс-президента України – представника України в групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

Раніше сьогодні у Мінську розпочалися переговори робочих підгруп Контактної групи.

За підсумками попереднього засідання контактної групи в Мінську, що відбулося 29 березня, сторони домовилися про чергове перемир’я з 1 квітня, напередодні Великодня.

Попри ці домовленості, обстріли на лінії зіткнення, як і раніше, продовжилися. І українські силовики, і підтримувані Росією бойовики заперечують, що порушують режим тиші і звинувачують одні одних у порушеннях і провокаціях.

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