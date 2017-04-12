Могеріні у квітні їде з першим візитом до Росії

Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ Федеріка Могеріні 24 квітня приїде з першим офіційним візитом до Росії, повідомляє її прес-служба.

Повідомлення з’явилося на тлі загострення відносин між Москвою і ЄС через дії Росії в Україні і Сирії.

Планується, що Могеріні зустрінеться з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, щоб «обговорити найбільш актуальні питання зовнішньої політики, зокрема конфлікт у Сирії».

Також сторони обговорять ситуацію в Лівії, мирний процес на Близькому Сході, Іран, Афганістан, Україну і відносини ЄС-Росія.

12 квітня із візитом у Москві перебуває державний секретар США Рекс Тіллерсон.

Могеріні вступила на посаду в 2014 році, її вважали прихильницею Росії, коли вона була міністром закордонних справ Італії.