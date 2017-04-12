Поліція відкрила провадження через блокування поїздів у Баришівці біля Києва

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом блокування поїздів у Баришівці біля Києва.

Як повідомляє прес-служба поліції Київської області, провадження відкрили за частиною 1 статті 279 (блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства) Кримінального кодексу України.

За даними поліції, сьогодні вранці на Київщині у населеному пункті Баришівка близько 20 людей перекрили залізничне полотно з вимогою збільшити кількість вагонів для перевезення пасажирів. Вони упродовж трьох годин блокували рух електропотягів та вимагали приїзду представників «Укрзалізниці».

Рух електропоїздів вже відновили.

В «Укрзалізниці» зазначили, що причиною для перешкоджання руху електропоїздів стало «непорозуміння між Київською обладміністрацією та місцевим автоперевізником щодо підвищення тарифів на автоперевезення».

За даними компанії, сьогодні водії маршрутних таксі частково не вийшли в рейси, усі пасажири маршрутних таксі перейшли на залізничну станцію, намагаючись виїхати в годину пік приміським електропоїздом Яготин – Київ.

Однак всі бажаючі не змогли сісти в поїзд, через це обурені люди оточили поїзд, вийшли на колії, тим самим заблокували рух, зазначають у компанії.

В «Укрзалізниці» повідомляють, що для максимального забезпечення перевезень пасажирів на цьому напрямку регіональна філія «Південно-Західна залізниця» найближчим часом розгляне можливість збільшення кількості вагонів в деяких електропоїздах.

Водночас видання «Лівий беріг» повідомляє, що на станції Баришівка сьогодні на електропотяг, через який сталося блокування, пасажири купили лише 24 квитки, ще 53 людини звернулися до кас по безкоштовні проїзні документи. В «Укрзалізниці» ці дані не коментували.