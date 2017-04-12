Кропивницький, Київ й Івано-Франківськ є найпрозорішими містами України – дослідження

Найбільш прозорими містами в Україні є Кропивницький, Київ та Івано-Франківськ, свідчать результати дослідження Transparency International Ukraine.

Згідно з даними пілотного аналізу прозорості й відкритості міст, Кропивницький отримав 54,9 бала зі 100, Київ – 54,45, а Івано-Франківськ – 54,3. «До п’ятірки лідерів також увійшли Миколаїв і Львів з 50,1 і 48,1 бала відповідно», – йдеться в результатах дослідження.

Експерти проаналізували 25 обласних центрів, а також Маріуполь (Донецька область), Сєверодонецьк (Луганська область) і Білу Церкву (Київська область). Брали до уваги 91 показник, який характеризує 13 сфер і галузей, зокрема роботу місцевої влади, доступ та участь у закупівлях, дані про житлову політику, бюджет і угоди, соціальні послуги, кадрові питання, освіту. Максимально місто могло отримати 100 балів.

«На сьогодні в Україні відбувається процес децентралізації. Все більше фінансових ресурсів надходить у регіони. Якщо не збільшити рівень підзвітності локально, є великі ризики збільшення там корупції. Тому за допомогою громадської ініціативи ми сподіваємося збільшити прозорість міст», – сказала керівник проекту «Розвиток прозорості в містах України» Катерина Цибенко.

У Transparency International Ukraine очікують, що результати цього дослідження стануть важливим інструментом для міських рад щодо їхньої більшої прозорості.

У червні 2017 року таким рейтингуванням планують охопити 100 найбільших міст країни.