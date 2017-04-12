Порошенко: танкові бригади перебувають у бойовій готовності

Президент України Петро Порошенко заявляє, що всі танкові бригади перебувають у бойовій готовності і у разі загострення ситуації на Донбасі готові зупинити наступ.

«Сьогодні, згідно з Мінським домовленостями, крупнокаліберна артилерія і танки, важке озброєння відведені з передових позицій. Проте всі танкові частини, всі танкові підрозділи знаходяться в повній бойовій готовності», – сказав президент в ході поїздки в Луганську область.

«І за необхідності готові повернутися (на позиції –ред.) в найкоротші терміни для зміцнення наших оборонних рубежів», – додав він.

На початку квітня начальник Генштабу Збройних сил України Віктор Муженко заявив, що події останніх двох тижнів свідчать про підготовку Росії до початку активізації бойових дій на Донбасі.

Минулого тижня лідер групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук заявив про ймовірний наступ на Донбасі. За його даними, на непідконтрольній українській владі території Донбасу відбулася зміна танкових батальйонів, збільшена загальна кількість танків у складі бойових частин з 380 одиниць до 450.

У Мінську раніше вже домовлялися про відведення озброєння від лінії розмежування на Донбасі, проте ці домовленості не виконувались. Зокрема, у спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ заявляли, що підтримувані Росією бойовики і українські військові не змогли повністю відвести заборонене Мінськими угодами озброєння від лінії зіткнення.

Збройний конфлікт на сході України почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці сепаратистів на Донбасі, Москва ці звинувачення відкидає і заявляє, що на непідконтрольних Києві територіях можуть бути російські «добровольці».

За останніми даними ООН, за час конфлікту загинули близько 10 тисяч людей, поранені понад 22 тисячі серед українських військових, цивільних осіб та сепаратистів.