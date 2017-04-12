Навальний скликає нові протести в Росії на 12 червня

Російський опозиціонер Олексій Навальний закликав своїх прихильників по всій країні 12 червня – у День Росії – знову вийти на антикорупційні акції протесту.

За словами політика, влада Росії так і не відповіла на відомості про можливу причетність до корупції голови уряду Дмитра Медведєва.

Фонд боротьби з корупцією Навального на початку березня опублікував розслідування про незадекларовану нерухомість Медведєва. 26 березня в десятках міст Росії пройшли акції протесту. По всій країні затримали близько півтори тисячі людей. Сам Навальний був заарештований на 15 діб.

Дмитро Медведєв вперше прокоментував розслідування ФБК 4 квітня. Він назвав його «нісенітницею і папірцями», однак не пояснив походження елітної нерухомості в Росії і за кордоном, якою, імовірно, він володіє. Держдума Росії відмовилася проводити парламентське розслідування в зв’язку з можливою причетністю прем’єр-міністра до корупції.

У Міністерстві внутрішніх справ Росії раніше заявили про намір діяти «ще жорсткіше» під час протестних акцій і застосовувати до учасників мітингів «весь наявний арсенал» сил і спецзасобів.