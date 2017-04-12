Порошенко: на Донбасі від початку року загинули 69 українських військових

Президент України Петро Порошенко заявляє, що у зоні бойових дій на Донбасі з початку року загинули 69 українських військових.
«Лише протягом цього року від ворожих обстрілів загинуло 69 військовослужбовців Збройних сил і понад 420 було поранено, а всього за час проведення антитерористичної операції Україна втратила 2652воїна з усіх силових відомств», – сказав він у ході поїздки на Луганщину.
В ОБСЄ повідомляли, що станом на 30 березня від початку року в зоні бойових дій на Донбасі постраждали 116 цивільних, 21 людина загинула.
На початку березня в управлінні Верховного комісара ООН з прав людини повідомили, що у лютому 2017 року загинули 11 мирних жителів, ще 62 були поранені на Донбасі. Повідомлялося, що це найбільша кількість жертв від серпня минулого року.
Учасники переговорів з мирного врегулювання ситуації на Донбасі неодноразово оголошували режим припинення вогню на Донбасі, але обстріли продовжуються, а сторони конфлікту звинувачують одна одну у порушенні режиму тиші.
Збройний конфлікт на сході України почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці сепаратистів на Донбасі, Москва ці звинувачення відкидає і заявляє, що на непідконтрольних Києві територіях можуть бути російські «добровольці».
За останніми даними ООН, за час конфлікту загинули близько 10 тисяч людей, поранені понад 22 тисячі серед українських військових, цивільних осіб та сепаратистів.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ