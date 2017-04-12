Порошенко: на Донбасі від початку року загинули 69 українських військових

Президент України Петро Порошенко заявляє, що у зоні бойових дій на Донбасі з початку року загинули 69 українських військових.

«Лише протягом цього року від ворожих обстрілів загинуло 69 військовослужбовців Збройних сил і понад 420 було поранено, а всього за час проведення антитерористичної операції Україна втратила 2652воїна з усіх силових відомств», – сказав він у ході поїздки на Луганщину.

В ОБСЄ повідомляли, що станом на 30 березня від початку року в зоні бойових дій на Донбасі постраждали 116 цивільних, 21 людина загинула.

На початку березня в управлінні Верховного комісара ООН з прав людини повідомили, що у лютому 2017 року загинули 11 мирних жителів, ще 62 були поранені на Донбасі. Повідомлялося, що це найбільша кількість жертв від серпня минулого року.

Учасники переговорів з мирного врегулювання ситуації на Донбасі неодноразово оголошували режим припинення вогню на Донбасі, але обстріли продовжуються, а сторони конфлікту звинувачують одна одну у порушенні режиму тиші.

Збройний конфлікт на сході України почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці сепаратистів на Донбасі, Москва ці звинувачення відкидає і заявляє, що на непідконтрольних Києві територіях можуть бути російські «добровольці».

За останніми даними ООН, за час конфлікту загинули близько 10 тисяч людей, поранені понад 22 тисячі серед українських військових, цивільних осіб та сепаратистів.