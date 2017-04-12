АМКУ рекомендує ОДА провести конкурсний відбір перевізників з урахуванням вартості проїзду

Антимонопольний комітет України рекомендує обласним державним адміністраціям забезпечити конкурсний відбір перевізників з урахуванням вартості проїзду і умов змін вартості.

Як повідомляє прес-служба комітету, облдержадміністраціям також рекомендують забезпечити перевірку вже чинних договорів на перевезення пасажирів на приміських та міжміських маршрутах.

В АМКУ зазначили, що після розгляду скарг щодо підвищення автоперевізниками тарифів на перевезення пасажирів комітет встановив, що облдержадміністрації не здійснюють належний контроль за перевізниками.

На початку цього року у низці регіонів зросла вартість проїзду у громадському транспорті на міжміських перевезеннях. Перевізники зміну вартості проїзду пояснили підвищенням цін на паливо-мастильні матеріали, підвищенням курсу долара та підняттям мінімальної зарплати. У деяких облдержадміністраціях заявили, що тариф є не регульованим, а перевізник сам його визначає.

Після цього в Антимонопольному комітеті України заявили, що питання тарифів на перевезення відносяться до компетенції державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування, а окремі держадміністрації усуваються від виконання повноважень щодо проведення тарифної політики на перевезення. У січні АМКУ почав вивчення цієї ситуації.