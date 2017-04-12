П’ятеро людей загинули внаслідок вибуху в Кабулі

Щонайменше п’ятеро людей загинули внаслідок вибуху, скоєного смертником поблизу урядових будівель у столиці Афганістану, Кабулі, повідомив речник Міністерства внутрішніх справ країни.
Як заявив Наджаб Даніш 12 квітня, ще щонайменше 10 людей були поранені.
Вибух стався, коли тисячі чиновників виходили з офісів. За словами Даніша, наразі невідомо, чи мав нападник когось за ціль.
Відповідальності за вибух на себе не взяло жодне з угруповань.
Бойовики, що належать до різних угруповань, зокрема «Талібану» й «Ісламської держави», брали відповідальність за попередні напади в Кабулі.
«Ісламська держава» заявила, що причетна до нападу 8 березня в Кабулі, внаслідок якого загинули близько 50 людей.
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