П’ятеро людей загинули внаслідок вибуху в Кабулі

Щонайменше п’ятеро людей загинули внаслідок вибуху, скоєного смертником поблизу урядових будівель у столиці Афганістану, Кабулі, повідомив речник Міністерства внутрішніх справ країни.

Як заявив Наджаб Даніш 12 квітня, ще щонайменше 10 людей були поранені.

Вибух стався, коли тисячі чиновників виходили з офісів. За словами Даніша, наразі невідомо, чи мав нападник когось за ціль.

Відповідальності за вибух на себе не взяло жодне з угруповань.

Бойовики, що належать до різних угруповань, зокрема «Талібану» й «Ісламської держави», брали відповідальність за попередні напади в Кабулі.

«Ісламська держава» заявила, що причетна до нападу 8 березня в Кабулі, внаслідок якого загинули близько 50 людей.