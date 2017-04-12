У Німеччині затримали можливого причетного до вибухів біля автобуса футболістів

У Німеччині Генеральна прокуратура повідомила про затримання чоловіка з ісламістських кіл, що може бути причетним до влаштування вибухів у вівторок біля автобуса з німецькою футбольною командою.

Як поінформували в Генпрокуратурі, у зв’язку з вибухами правоохоронці звернули увагу на двох підозрюваних із ісламістських кіл у Німеччини, в їхніх помешканнях провели обшуки і одного з них затримали. Де саме це сталося, не уточнили.

Найближчим часом буде вирішено, чи звертатися до суду про обрання затриманому арешту як запобіжного заходу, додали в німецькій Генпрокуратурі.

Точний мотив нападу наразі не ясний, сказала речниця відомства Фрауке Келер. Поліція ще продовжує аналіз трьох однакових листів, знайдених на місці нападу, щоб перевірити їхню автентичність, але остаточних висновків іще немає.

У листах, зміст яких теж наводить на думку про ісламістський підтекст, міститься вимога вивести з Близького Сходу німецькі літаки «Торнадо», які беруть участь у повітряних ударах проти бойовиків екстремістського угруповання «Ісламська держава» в Іраці й Сирії, і закрити авіабазу США «Рамштайн» у Німеччині.

Текст листів оприлюднили деякі німецькі засоби інформації, і в них також згадано про напад на різдвяний базар у Берліні у грудні, внаслідок якого загинули 12 людей – відповідальність за той напад узяла на себе «Ісламська держава», заявивши, що нападник (якого пізніше застрелила поліція) був «воїном» цього угруповання.

За даними правоохоронців, три вибухові пристрої, що спрацювали у вівторок під вечір біля автобуса футбольної команди «Боруссія» з Дортмунда, були споряджені металевими штифтами й мали досяжність до 100 метрів. Різновид цих пристроїв і використану вибухівку ще встановлюють.

Ці пристрої вибухнули, коли автобус віз команду з готелю на околиці Дортмунда на стадіон у цьому місті для матчу чвертьфіналу Ліги чемпіонів із командою Монако, який відтак перенесли на середу. Автобус був серйозно пошкоджений, один із гравців зазнав серйозної травми руки уламками розбитого вікна, заявили в Генпрокуратурі Німеччини (команда повідомляла, що в захисника команди, іспанця Марка Бартри, крім потрапляння чужорідних тіл у праве зап’ястя, також перелам променевої кістки передпліччя руки, його прооперували).

Через серйозність нападу розслідування перебрала від поліції Генеральна прокуратура Німеччини. А до перенесеного матчу, як і до інших футбольних матчів у Німеччині, запроваджують посилені заходи безпеки.