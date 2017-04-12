Кличко: питання про перейменування проспекту Перемоги не є першочерговим

Мер Києва Віталій Кличко заявляє, що розгляд питання щодо перейменування проспекту Перемоги не є першочерговим і невідкладним завданням.

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, проект рішення щодо перейменування ще проходить розгляд в комісіях Київради.

Кличко зауважив, що в рамках декомунізації за списком, який визначив і оприлюднив Інститут національної пам’яті, в Києві вже перейменовано 144 вулиці, наразі триває громадське обговорення щодо назв двох вулиць, а щодо шести – відбувається розгляд у комісіях Київради.

«Проспект Перемоги до цього переліку не увійшов. Тому особисто моя думка, розгляд питання про його перейменування – не таке першочергове й невідкладне завдання», – сказав Кличко, коментуючи інформацію про можливе перейменування проспекту Перемоги на Брест-Литовський проспект.

Напередодні на сайті Київради опублікували проект рішення про перейменування проспекту Перемоги у Брест-Литовський проспект.

Раніше проспект, мав назву Брест-Литовський, у 1985 році отримав сучасну назву.‎‎