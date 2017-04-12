В Одесі «Національний корпус» оголосив безстроковий страйк біля відділення «Сбербанку»

В Одесі активісти політичної партії «Національний корпус» оголосили безстроковий страйк біля відділення «Сбербанку».

«Сьогодні активісти «Національного корпусу» в Одесі вийшли на безстроковий пікет російського Сбербанку на вул. Рішельєвській, 28…Від сьогодні розпочинається безстроковий пікет біля одного з відділень «Сбербанку», мета якого – видворити російський капітал з України», – йдеться в повідомленні партії на його сторінці у Facebook.

Раніше сьогодні представники партії почали блокувати центральне відділення «Сбербанку» в Дніпрі.

Днями активісти партії «Національний корпус» заблокували вхід до відділення «Сбербанку» у центрі Харкова і в Києві.

Після того, як минулого тижня політична партія «Національний корпус» заявила, що від 10 квітня «фізично припинить» діяльність російських банків в Україні, у «Сбербанку» заявили, що будь-які подальші агресивні дії щодо фінансової установи розцінюють як умисне заподіяння шкоди інтересам українських клієнтів і Україні.

У Національному банку України закликали правоохоронців гарантувати безперебійну роботу відділень банків і не допустити «фізичної дестабілізації» функціонування банківської системи.

Національний банк за рішенням Ради національної безпеки і оборони застосував від 23 березня санкції стосовно дочірніх компаній російських державних банків, які працюють в Україні, зокрема і щодо «Сбербанку».

Після цього рішення стало відомо, що найбільший у Росії комерційний банк «Сбербанк», підконтрольний державі, розглядає варіанти якнайшвидшого виходу з українського ринку. 27 березня російський «Сбербанк» повідомив про продаж своїх філій в Україні.

Перед запровадженням цих санкцій в Україні активісти, зокрема представники «Національного корпусу», вимагали припинення діяльності російських банків в Україні і блокували роботу відділень банку.