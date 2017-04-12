Відповідальність за вибух у Туреччині взяли курдські сепаратисти

Відповідальність за вибух, що стався у вівторок у комплексі будівель поліції в місті Діярбакирі на південному сході Туреччини, взяло на себе курдське сепаратистське збройне угруповання «Робітнича партія Курдистану».

Як мовиться в заяві на сайті угруповання, його бойовики підклали під будівлю понад 2 з половиною тонни вибухівки.

Раніше в середу міністр внутрішніх справ Туреччини Сюлейман Сойлу визнав вибух, унаслідок якого у вівторок загинули три людини й понад 10 були поранені, терористичним актом. За його словами, при розбиранні завалів зруйнованої будівлі виявили тунель, яким під неї заклали вибухівку.

Спершу турецькі правоохоронці говорили про побутову причину вибуху, який зруйнував будівлю ремонтного цеху бронетехніки поліції.

На південному сході Туреччини, зокрема у провінції Діярбакир, значну частку населення становлять курди за національністю, місто Діярбакир називають «неофіційною столицею Турецького Курдистану». У цьому регіоні активно діє угруповання «Робітнича партія Курдистану», визнане терористичним і заборонене в Туреччині і ще багатьох країнах, яке чинить напади на турецьких силовиків.

Вибух стався напередодні призначеного на 16 квітня референдуму щодо поправок до конституції, які мають перетворити Туреччину з парламентської на президентську республіку і розширити повноваження президента Реджепа Тайїпа Ердогана.