АМКУ: суд зобов’язав Київраду скасувати рішення про обмеження продажу алкоголю

Господарський суд Києва зобов’язав Київську міську раду скасувати рішення про обмеження продажу алкоголю з 23:00 до 10:00, повідомляє прес-служба Київського обласного відділення Антимонопольного комітету України.

Як повідомляє 10 квітня на своїй сторінці в Facebook прес-служба АМКУ, суд повністю задовольнив позов комітету до Київської міської ради.

Антимонопольний комітет просив суд зобов’язати Київраду припинити порушення законодавства про захист економічної конкуренції та скасувати рішення про обмеження продажу алкоголю.

В Антимонопольному комітеті вважають, що Київрада вчинила антиконкурентні дії, які полягали у встановлені не передбаченої законами України заборони та обмеження самостійності підприємств щодо реалізації товарів.

В Єдиному державному реєстрі судових рішень цього рішення наразі немає.

У вересні минулого року Київська міська рада ухвалила рішення про обмеження реалізації алкогольних, слабоалкогольних напоїв і пива в стаціонарних об’єктах торгівлі (магазинах і торговельних мережах) з 23:00 до 10:00. Проте це рішення не стосується закладів ресторанного та швидкого харчування.

У грудні 2016 року київське відділення Антимонопольного комітету України зобов’язало Київраду протягом місяця припинити порушення законодавства про захист економічної конкуренції і скасувати рішення щодо обмеження продажу алкоголю. Проте Київрада не відреагувала на це рішення АМКУ. Після цього Антимонопольний комітет звернувся до суду.