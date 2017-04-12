МЗС висловлює протест через нелюдське поводження щодо українця Віктора Шура в Росії

Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку з нелюдським поводженням російських органів влади стосовно незаконно засудженого в Росії громадянина України Віктора Шура.

Як повідомляє прес-служба міністерства, Київ також протестує проти відмови російської сторони забезпечити доступ українського консула до нього.

«Вимагаючи від громадянина України письмово відмовитися від свого законного права зустрітися з консулом власної держави, російські тюремники вдалися до розправи над ним та до катувань: Віктора Шура помістили до одиночної камери штрафного ізолятора, де його утримували у холоді без води та їжі, що спричинило погіршення стану його здоров’я», – йдеться в повідомленні.

Міністерство закордонних справ України вкотре вимагає від російської сторони припинити протиправні дії щодо громадян України, які незаконно утримуються в Росії за політично вмотивованими справами, а також забезпечити їхнє право на зустріч з консулом.

Наприкінці минулого року у МЗС заявляли, що в Росії щонайменше 17 українців утримують за політично вмотивованими обвинуваченнями.

У відомстві наголошували, що Росія продовжує ігнорувати взяті на себе зобов’язання в рамках Мінських домовленостей щодо обміну заручників. Проте Москва заявляє, що немає зобов’язань за Мінськими угодами.