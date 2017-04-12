Відповідальність за вибух в Афганістані взяла «Ісламська держава»

Відповідальність за вибух у столиці Афганістану Кабулі, здійснений смертником раніше в середу, взяло на себе екстремістське угруповання «Ісламська держава».

Як мовиться в заяві про це, поширеній пов’язаним із екстремістами агентством «Амак», ціллю нападу смертника з вибухівкою був блокпост силовиків.

Унаслідок вибуху, влаштованого біля комплексів будівель Міністерства оборони Афганістану й інших урядових установ, загинули не менш ніж п’ять людей, іще принаймні 10, за повідомленнями, були поранені.

Вибух був здійснений у час, коли тисячі працівників цих відомств розходилися додому після закінчення робочого дня.

У Міністерстві оборони Афганістану повідомляли, що серед жертв – і цивільні люди, і працівники силових структур.

За словами речника Міноборони, які тепер підтвердили самі ісламісти, ціллю нападу смертника, найімовірніше, був блокпост силовиків.

Угруповання «Ісламська держава» раніше взяло на себе відповідальність і за напад у Кабулі 8 березня, внаслідок якого загинули близько 50 людей.