Штаб: сьогодні на Донбасі двоє українських військовослужбовців поранені

У штабі АТО заявляють, що сьогодні у зоні бойових дій на Донбасі двоє військовослужбовців Збройних сил України поранені.

Як повідомляє прес-центр штабу, сьогодні підтримувані Росією бойовики 24 рази відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України.

За даними штабу, сепаратисти з мінометів калібру 120 міліметрів, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів обстрілювали позиції українських військових біля населеного пункту Гнутове, а з мінометів, озброєння БМП і гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля Водяного.

На донецькому напрямку, зазначають у штабі, з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів сепаратисти обстрілювали позиції українських військових біля Авдіївки.

У прес-центрі повідомляють, що на луганському напрямку з озброєння БМП бойовики вели вогонь по позиціях українських військових біля Кримського, а з гранатометів та великокаліберних кулеметів – біля Новозванівки.

В угрупованні «ДНР» звинувачують українських військових в обстрілах з артилерії сьогодні вранці села Спартак біля Ясинуватої. В угрупованні «ЛНР» заявляють, що українські військові минулої доби шість разів порушили режим тиші, зокрема, обстрілявши населені пункти Лозове та Логвинове.

Від 1 квітня у зоні збройного конфлікту на сході України мало початися чергове перемир’я – напередодні Великодніх свят. Про це раніше домовилися учасники переговорів Тристоронньої контактної групи. Проте обстріли не припинилися, сторони конфлікту звинуватили в цьому одна одну.