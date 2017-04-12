Лутковська візьме участь у верифікації відмови людей повертатися на окупований Донбас – Оліфер

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська буде залучена до верифікації відмови людей переміщатися на непідконтрольну Україні частину Донбасу. Про це заявила речниця представника України на переговорах у Мінську Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

«Гуманітарна підгрупа продовжує працювати над звільненням заручників. Вдалося домовитися про те, щоб СБУ, омбудсмен Валерія Лутковська, матері незаконно утримуваних осіб, за участю ОБСЄ провели верифікацію відмови людей переміщатися на непідконтрольну Україні частину Донбасу», – написала вона на своїй сторінці в Facebook за підсумками засідання Контактної групи.

За останніми даними української сторони, на окупованій частині Донбасу перебуває 121 український заручник.

У лютому учасники Контактної групи вирішили залучити Моніторингову місію ООН з прав людини до верифікації відмови людей від обміну полоненими.

Збройний конфлікт на сході України почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати російські «добровольці». За даними ООН, станом на лютий 2017 року на Донбасі від початку конфлікту загинули понад 9,9 тисячі людей.