США заявили про ізоляцію Росії через підтримку Асада

Постійний представник США в ООН Ніккі Гейлі заявила Росії, що вже давно пора перестати покривати дії президента Сирії Башара аль-Асада.

«Ви ізолюєте себе від міжнародної спільноти щоразу, коли черговий літак Асада скидає на цивільних нову «бочкову бомбу», щоразу, коли Асад намагається виморити голодом на смерть чергове місто», – заявила вона на засіданні Ради безпеки ООН.

«Ми готові подати весь свій вплив і можливості на підтримку дипломатії» у прагненні покласти край шестирічній громадянській війні в Сирії, додала вона.

Рада безпеки ООН, як очікують, розгляне новий проект резолюції щодо Сирії після хімічного авіаудару по цивільних мешканцях у контрольованому повстанцями місті Хан-Шейхуні на початку місяця, внаслідок якого загинули майже 90 людей і сотні потерпіли. Цей проект підготували західні держави після того, як Росія заблокувала первісну версію тексту.

Тим часом заступник міністра закордонних справ Росії Геннадій Гатилов заявив російському агентству «Інтерфакс», що й нинішня версія проекту резолюції, що закликає до незалежного розслідування того хімічного удару, «неприйнятна» для Росії, і її представник проголосує проти – що означатиме застосування права вето.

США й інші західні країни відкинули твердження Дамаска і Москви, яка підтримує владний режим Сирії в сирійській громадянській війні, ніби причиною смертей і отруєнь у Хан-Шейхуні стало руйнування урядовою авіацією Сирії «заводу і складу хімічної зброї терористів», як влада Сирії називає всіх своїх супротивників.

У середу в Москві перебуває державний секретар США Рекс Тіллерсон, який провів переговори з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Його також прийняв президент Росії Володимир Путін. Подробиць цих зустрічей іще не повідомляли. Очікувалося, що Тіллерсон мав спробувати переконати російську сторону відмовитися від підтримки режиму Асада.

«Бочкові бомби» – потужні імпровізовані бомби, зроблені з заповнених великою кількістю вибухівки металевих бочок, – влада Сирії застосовує проти населених пунктів, контрольованих її супротивниками. Одна така бомба здатна зруйнувати цілий невеликий квартал.