Оліфер: у Мінську підтвердили прихильність рішенню про режим тиші напередодні Великодня

Тристороння контактна група підтвердила свою прихильність рішенню щодо повного дотримання режиму припинення вогню напередодні Великодніх свят. Про це заявила речниця представника України на переговорах у Мінську Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

«Повне припинення вогню, виведення російських формувань і озброєнь – тільки після цього можна переходити до вирішення політичних питань», – написала вона на своїй сторінці в Facebook за підсумками засідання Контактної групи.

«Україна знову окреслила свою позицію: визнання Росії документів, виданих нелегітимною владою ОРДЛО; рейдерське захоплення підприємств, які належать як державі Україна, так і приватним українським і європейським компаніям; встановлення псевдокордону в ОРДО – такі рішення змусили Україну ввести обмеження вантажів через лінію дотику. Ми вимагаємо скасування цих дій і повернення підприємств їхнім законним власникам», – наголосила Оліфер.

Наприкінці березня учасники Тристоронньої контактної групи домовилися про чергове перемир’я у зоні збройного конфлікту на сході України, воно мало почати діяти від 1 квітня. Проте обстріли не припинилися, сторони конфлікту звинуватили в цьому одна одну.