НАБУ: детективи затримали екс-заступника директора «Держзовнішінформу»

Національне антикорупційне бюро заявляє про затримання колишнього заступника директора державного підприємства «Держзовнішінформ».

Як повідомляє прес-служба бюро, його підозрюють у «привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем» та «службовому підробленні», затриманому повідомлено про підозру, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

За версією слідства, з травня 2013 року по лютий 2014 року колишній заступник директора «Держзовнішінформу» за попередньою змовою з екс-директором цього ж підприємства, зловживаючи службовим становищем здійснили безпідставне перерахування 9,87 мільйона гривень від «Держзовнішінформ» на рахунки низки приватних компаній з ознаками фіктивності.

У НАБУ зазначають, що ці приватні підприємства «фактично ніяких послуг не надавали, а укладання договорів та підписання інших документів зроблено виключно з метою прикриття злочинної діяльності».

Також встановлюється місце перебування екс-директора держпідприємства, здійснюється перевірка на причетність до вчинених кримінальних правопорушень інших службових осіб, додають у бюро.

Детективи НАБУ розпочали розслідування у цьому кримінальному провадженні у грудні 2015 року.

«Держзовнішінформ» – підприємство, яке надає інформаційні, аналітичні, дослідницькі та експертні послуги: експертизу зовнішньоекономічних контрактів, дослідження внутрішніх і зовнішніх товарних ринків. Держпідприємство організує, проводить та здійснює підтримку конференцій, виставок і бізнес-заходів в Україні та за кордоном.