Британія закликала Росію змінити курс щодо Сирії

Постійний представник Великої Британії в ООН Матью Райкрофт закликав Росію змінити курс у ставленні до Сирії, де Москва підтримує владу президента Башара аль-Асада, якій відмовили в легітимності багато західних і арабських країн.

Звертаючись до Росії, він заявив: «Вона вирішила стати на бік убивчого варвара-злочинця, а не на бік своїх колег у міжнародній спільноті. Вона обрала стати на хибному боці історії».

При цьому Райкрофт наголосив: «Але Росії ще не пізно змінити курс. Росії ще не пізно виконати свої зобов’язання постійного члена Ради безпеки. Росії ще не пізно нарешті використати свій вплив на режим (Асада – ред.), щоб покласти цьому конфліктові край».

За його словами, «режим Асада пропонує Росії тільки ганьбу й приниження, ми ж пропонуємо Росії інше: шанс знову почати працювати разом із міжнародною спільнотою як вартому довіри її членові».

Заява представника Британії викликала різку критику заступника постійного представника Росії в ООН Володимира Сафронкова, який, звертаючись до британця російською мовою на «ти», кричав на нього: «Дивись на мене! Очі не відводь-но! Що ти очі відводиш?!. (при цьому сам читаючи свій текст із папірця) …Не смій ображати Росію більше!!!»

На цьому ж засіданні постійний представник США в ООН Ніккі Гейлі заявила Росії, що їй уже давно пора перестати покривати дії президента Сирії Башара аль-Асада і що цією підтримкою Москва ізолює себе від міжнародної спільноти.

Рада безпеки ООН має розглянути новий проект резолюції щодо Сирії після хімічного авіаудару по цивільних мешканцях у контрольованому повстанцями місті Хан-Шейхуні на початку місяця, внаслідок якого загинули майже 90 людей і сотні потерпіли. Цей проект підготували західні держави після того, як Росія заблокувала первісну версію тексту.

Тим часом заступник міністра закордонних справ Росії Геннадій Гатилов заявив російському агентству «Інтерфакс», що й нинішня версія проекту резолюції, що закликає до незалежного розслідування того хімічного удару, «неприйнятна» для Росії, і її представник проголосує проти – що означатиме застосування права вето.

США й інші західні країни відкинули твердження Дамаска і Москви, яка підтримує владний режим Сирії в сирійській громадянській війні, ніби причиною смертей і отруєнь у Хан-Шейхуні стало руйнування урядовою авіацією Сирії «заводу і складу хімічної зброї терористів», як влада Сирії називає всіх своїх супротивників.

У середу в Москві перебуває державний секретар США Рекс Тіллерсон, який провів переговори з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Його також прийняв президент Росії Володимир Путін. Подробиць цих зустрічей іще не повідомляли. Очікувалося, що Тіллерсон мав спробувати переконати російську сторону відмовитися від підтримки режиму Асада.