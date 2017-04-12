Сайдік: наступна зустріч учасників Контактної групи відбудеться 26 квітня

Спеціальний представник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на сході України Мартін Сайдік заявляє, що наступна зустріч учасників групи у Мінську відбудеться 26 квітня.

«У зв’язку з прийдешнім святом Великодня жителі східної України повинні мати можливість спокійно і безпечно відвідувати церкви й цвинтарі. На минулій зустрічі 29 березня представники ОРЛО й ОРДО домовилися про дотримання режиму припинення вогню з 1 квітня. На жаль, становище залишається далеко незадовільним», – сказав Сайдік.

Він зазначив, що напередодні Великодніх свят учасники переговорів в Мінську заявили про свою прихильність рішенню від 29 березня щодо повного дотримання режиму припинення вогню.

Наприкінці березня учасники Тристоронньої контактної групи домовилися про чергове перемир’я у зоні збройного конфлікту на сході України, воно мало почати діяти від 1 квітня. Проте обстріли не припинилися, сторони конфлікту звинуватили в цьому одна одну.