Геращенко: на Донбасі утримуються 126 українських заручників

Перший заступник голови Верховної Ради України, представник України в робочій підгрупі з гуманітарних питань Ірина Геращенко заявляє, що на непідконтрольній території Донбасу утримуються 126 українських заручників.

«На жаль, в списку заручників, який дає нам СБУ, вже 126 людей, кількість незаконно утримуваних зросла за рахунок цивільних. Тих, кого ОРДЛО вимагає передати заради звільнення – понад 600 осіб. 30 з них не мають жодного стосунку до АТО, 60 проходять за надважкими злочинами і не підлягають амністії – це найболючіші питання дискусії. А серед 500 інших, що їх запитує ОРДЛО, кілька сотень не бажають переміщатися на окуповані території», – написала вона на своїй сторінці в Facebook.

Минулого тижня українська сторона повідомляла, що на окупованій частині Донбасу перебуває 121 український заручник.

Обмін заручниками є одним із пунктів Мінських угод.