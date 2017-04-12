Голова МЗС Росії назвав переговори з держсекретарем США ґрунтовними й відвертими

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров на прес-конференції в Москві після зустрічі з державним секретарем США Рексом Тіллерсоном і після того, як їх обох прийняв президент Росії Володимир Путін, назвав ці переговори ґрунтовними і відвертими.

За словами Лаврова, нинішній етап відносин між двома країнами «не найспокійніший» і в них є проблеми, але Путін підтвердив, що Росія націлена на зусилля для подолання суперечностей зі США.

При цьому, сказав він, у Москві націлені на нормалізацію відносин за умови зустрічних кроків Вашингтона.

На зустрічі з Тіллерсоном, сказав Лавров, ішлося про необхідність розслідувати інцидент із недавнім застосуванням хімічної зброї в Сирії. При цьому голова МЗС Росії назвав «контрпродуктивними» намагання ухвалити в Раді безпеки ООН резолюцію, що, за його словами, присвячена «не розслідуванню інциденту, а звинуваченням Дамаска».

Сторони також домовлилися продовжувати взаємодію з метою підштовхувати багатосторонні переговори щодо Сирії.

Крім того, обидві сторони підтвердили «загальну націленість на безкомпромісну боротьбу з тероризмом», сказав Лавров.

Він також згадав, що темою переговорів було становище в Україні. За словами Лаврова, Росія і США мають єдину позицію про необхідність виконання мінських домовленостей про врегулювання на окупованій частині Донбасу, і в Москві «відчули готовність нинішньої адміністрації США продовжити двосторонні контакти щодо України».

Вони також обговорювали врегулювання проблеми Корейського півострова.

Голова МЗС Росії додав, що Росія і США після нинішніх переговорів у Москві стали «краще розуміти одне одного».

Держсекретар США прилетів до Москви у вівторок із італійського міста Лукки, де голови зовнішньополітичних відомств країн «Групи семи» обговорювали, зокрема, шляхи впливу на Росію з тим, щоб змінити її ставлення до президента Сирії. Тіллерсон заявив, що підтримка Дамаска не відповідає стратегічним інтересам Москви.

Очікувалося, що Тіллерсон мав спробувати переконати російську сторону відмовитися від підтримки режиму Асада. Крім того, сторони, як вважали, мали говорити і про ситуацію в Україні.

Перед прибуттям Рекса Тіллерсона до Росії з ним мав телефонну розмову президент України Петро Порошенко, і, як повідомили на Банковій, держсекретар пообіцяв, що Вашингтон не допустить ніяких пакетних домовленостей щодо вирішення ситуації в Україні і Сирії.