На Донеччині поліція переходить на посилений режим служби

Поліція Донецької області з 15 квітня у зв’язку з Великодніми святами переходить на посилений режим несення служби.

«Ми посилюємо роботу на блокпостах, на КПВВ, додаємо ще працівників, створюємо за необхідністю мобільні блокпости, які будуть рухатися по територіях, де немає стаціонарних постів», – сказав заступник начальника управління Нацполіції в Донецькій області Сергій Матвійчук, якого цитує прес-служба відомства.

У поліції зазначають, що загалом на Великдень та поминальні дні на Донеччині очікується переміщення близько 200 тисяч людей.

Правоохоронці зауважують, що увагу зосередять на безпеці у населених пунктах на лінії розмежування.

Як повідомляли раніше у Нацполіції, для забезпечення правопорядку у великодню ніч на території України планують залучити майже 25 тисяч правоохоронців, з яких 1,5 тисячі військовослужбовців Національної гвардії України.

Від квітня 2014 року на частині Донбасу триває збройний конфлікт. Україна та Захід звинувачують Росію в підтримці бойовиків на Донбасі зброєю та особовим складом. Москва заперечує таку підтримку угруповань «ДНР» та «ЛНР» і визнає лише наявність серед бойовиків російських «добровольців». До цього часу сепаратисти контролюють низку населених пунктів Донбасу, зокрема Донецьк і Луганськ. Лінія розмежування розділяє Донбас на підконтрольну українській владі частину і на ту, яка перебуває під контролем проросійських сепаратистів.