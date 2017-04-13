На Донбасі загинув один, поранені двоє українських воїнів – штаб

У зоні бойових дій 12 квітня загинув один, поранені двоє українських військових, повідомив штаб української воєнної операції на Донбасі. Ситуація ускладнюється, за минулу добу підтримувані Росією бойовики здійснили 61 обстріл, ідеться в ранковому зведенні.

Епіцентром вогневого протистояння залишається Приморський напрямок, відзначають українські військові. Зокрема, як ідеться в повідомленні, бойовики застосували міномети калібру 120 міліметрів поблизу населених пунктів Водяне та Гнутове, міномети калібру 82 міліметри – під Водяним та Мар’їнкою. Також неспокійно було на Донецькому напрямку поблизу Авдіївки та шахти «Бутівка», вказує штаб АТО.

В угрупованні «ДНР» українських військових звинувачують в обстрілах околиць Донецька, Горлівки та півдня контрольованої бойовиками території. В угрупованні «ЛНР» ще не повідомляли про бойові дії 12 квітня.

Наприкінці березня учасники Тристоронньої контактної групи домовилися про чергове перемир’я у зоні збройного конфлікту на сході України, воно мало почати діяти від 1 квітня. Проте обстріли не припинилися, сторони конфлікту звинуватили в цьому одна одну. На черговому засіданні в Мінську 12 квітня сторони заявили про повне припинення вогню з 10:00 13 квітня.