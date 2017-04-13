Манафорт зареєструється як іноземний агент через лобіювання інтересів Януковича

Колишній керівник виборчої кампанії президента США Дональда Трампа Пол Манафорт реєструватиметься як іноземний агент. Про це його представник Джейсон Мелоуні заявив 12 квітня.

Рішення Манафорта зареєструватися відбувається на тлі розслідувань ФБР і Конгресу щодо ймовірних контактів учасників кампанії Трампа з Росією.

Представник Манафорта наголосив, що лобіювання партії українського президента Віктора Януковича в період з 2012 до 2014 року здійснювалося не від імені Росії. Янукович втік до Росії в 2014 році на тлі масових протестів проти його правління.

Реєструючись у міністерстві юстиції лише тепер, Манафорт визнає, що він раніше не розкривав свою роботу, як цього вимагає законодавство США.

Манафорт пішов із виборчої кампанії Трампа в серпні 2016 року після поширення повідомлень про мільйони доларів, які він отримував за лобістську діяльність від імені Януковича і його партії.