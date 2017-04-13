США стурбовані через втручання Росії у вибори в Чорногорії – представник Білого дому

Сполучені Штати стурбовані повідомленнями про втручання Росії у вибори в Чорногорії в жовтні 2016 року. Про це 12 квітня заявив журналістам високопоставлений представник Білого дому, ім’я якого в повідомленнях не вказують.

«Ми дуже стурбовані втручанням Росії в жовтневі вибори в Чорногорії, в тому числі вартими на довіру повідомленнями про російську підтримку спроби нападу на уряд у день виборів», – сказав чиновник.

«Жодна третя країна не має права вето на суверенне рішення країни приєднатися до НАТО. Таким чином, двері до членства в євроатлантичну спільноту націй залишаються відкритими», – додав представник Білого дому.

Спеціальний прокурор у Чорногорії стверджує, що група «російських націоналістів» планувала вбити прем’єр-міністра Міла Джукановича, щоб привести опозиційну партію до влади. Спершу в Подгориці вважали, що в цьому не варто звинувачувати безпосередньо Москву, та пізніше стало відомо, що підозрювані організатори пов’язані зі спецслужбами Росії.

Москва заперечує причетність до цих подій, а чорногорські опозиційні партії заявили про фабрикацію справи.

Президент США Дональд Трамп 11 квітня підписав документ про ратифікацію Сполученими Штатами протоколу про вступ Чорногорії до НАТО. Раніше за це проголосували американські конгресмени.

Наразі до повного завершення ратифікації цього протоколу в усіх 28 нинішніх країнах-членах НАТО залишається схвалення Сенату в Іспанії й підпис іспанського монарха. На сайті іспанського Сенату вказано, що цей розгляд має відбутися не пізніше ніж 17 травня.

Як очікується, про набуття Чорногорією повного членства в Північноатлантичному союзі відтак оголосять на саміті НАТО у Брюсселі, що відбудеться 24–25 травня. Вона стане 29-м членом.

Різко проти вступу Чорногорії до НАТО, як і проти будь-якого розширення Північноатлантичного союзу, виступає Росія. Зокрема, майбутній вступ Чорногорії в Москві назвали «провокацією».