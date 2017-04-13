У Росії затримали опозиційного політика В’ячеслава Мальцева

У російському місті Саратові зранку 13 квітня затриманий опозиційний політик В'ячеслав Мальцев. Російські силовики випиляли двері до квартири Мальцева і розпочали обшук. Про це під час трансляції на своєму каналі в мережі Periscope розповів сам політик.

Слідчий показав Мальцеву та його дружині ухвалену Басманним судом Москви постанову про проведення обшуку в кримінальній справі. Слідчий відмовився викликати незалежних свідків, про що просила дружина Мальцева.

Невідомо, де зараз перебуває затриманий опозиціонер. За інформацією російського сайту «ОВД-Инфо», обшуки відбулися також у двох соратників Мальцева.

В’ячеслав Мальцев є колишнім кандидатом у депутати Державної думи Росії від Партії народної свободи (ПАРНАС). На дебатах в ефірі російських центральних каналів він закликав до імпічменту президента Володимира Путіна.

У 2013 році Мальцев запустив відеоблог «Артпідготовка». Щобуднього дня о 21:00 він разом із однодумцями в мережі Youtube понад годину давав оцінку поточній політичній ситуації та новинам дня. Мальцев також постійно говорить про майбутню дату 5 листопада 2017 року як день важливих подій в історії Росії, але висловлюється обтічно щодо того, що саме має відбутися цього дня.