Спікер Палати представників США відвідає Європу для зустрічі з союзниками по НАТО

Спікер Палати представників Пол Раян очолить делегацію членів Конгресу США, які наступного тижня відвідають Європу для зустрічей із лідерами країн-союзників по НАТО. Про це офіс Раяна повідомив 12 квітня.

За цим повідомленням, делегація вирушить до Великої Британії, Норвегії, Польщі та Естонії, щоб «зустрітися з урядовцями та військовими керівниками для розгляду і обговорення нових загроз безпеці, з якими стикаються в Європі».

Очікується, що 19 квітня Раян виступить у провідному британському аналітичному центрі Policy Exchange. Особливо гостро сприймають місію делегації США в Польщі і Естонії. Цих країн насамперед стосується значне нарощування військової потужності, яке водночас відбувається з боку Росії та НАТО.

12 квітня у Вашингтоні після зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенберґом президент США Дональд Трамп також, що вже не вважає союз НАТО застарілим – таку думку він висловлював свого часу раніше. Але, повторив Трамп свою відому позицію, члени НАТО мають платити «справедливу частку» військових витрат. За його словами, НАТО є «твердинею міжнародного миру й безпеки», але європейські члени союзу «мають платити належне».