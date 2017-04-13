Двоє українських військових загинули на Донбасі через необережне поводження зі зброєю – штаб

Двоє українських військових загинули на Донбасі внаслідок необережного поводження зі зброєю, повідомив прес-центр штабу АТО у Facebook.

«Сьогодні, 13 квітня, у військових частинах, особовий склад яких виконує бойові завдання в районі АТО на Донецькому та Приморському напрямках, загинули два військовослужбовці», – йдеться в повідомленні.

На місцях трагічних інцидентів працюють представники військової служби правопорядку, військової прокуратури та поліції.

«Винні за результатами розслідувань посадові особи будуть притягнуті до відповідальності згідно з чинним законодавством», – наголосили у штабі АТО.

Як зранку 13 квітня повідомив штаб української воєнної операції на Донбасі, за минулу добу підтримувані Росією бойовики здійснили 61 обстріл. 12 квітня в зоні бойових дій загинув один, поранень зазнали двоє українських військових.

Натомість в угрупованні «ДНР» українських військових звинувачують в обстрілах околиць Донецька, Горлівки та півдня контрольованої бойовиками території.

Наприкінці березня учасники Тристоронньої контактної групи домовилися про чергове перемир’я у зоні збройного конфлікту на сході України, воно мало почати діяти від 1 квітня. Проте обстріли не припинилися, сторони конфлікту звинуватили в цьому одна одну. На черговому засіданні в Мінську 12 квітня сторони заявили про повне припинення вогню з 10:00 13 квітня.