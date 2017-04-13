У Росії мільярдер Усманов позивається до опозиціонера Навального

Російський мільярдер Алішер Усманов позивається до опозіціонера Олексія Навального та очолюваного ним «Фонду боротьби з корупцією» (ФБК). Заява надійшла до Люблінського суду Москви ввечері 12 квітня. Суть претензій Усманова та інші деталі позову не розкриваються, термін розгляду позову ще не призначений.

Раніше Усманов заявив, що звернеться до суду через наклеп і публікації, що шкодять його репутації.

На початку березня ФБК опублікував відеорозслідування про майно, яким користується керівник російського уряду Дмитро Медведєв. У розслідуванні, зокрема, стверджувалося, що Усманов пожертвував пов’язаному з Медведєвим фонду «Соцгоспроект» ділянку і будинок на Рубльовському шосе вартістю в 5 мільярдів рублів. Бізнесмен стверджує, що передав садибу в рамках рівноцінної угоди. У ФБК заявляють, що мають документи, що підтверджують факт хабара, і готові представити їх в суді.

Раніше Олексій Навальний не виключив, що позов Усманова про захист честі і гідності призведе до тиску на ФБК та самого політика з боку правоохоронних органів.