У Бахчисараї повідомляють про стрілянину й арешти під час нових обшуків

У Бахчисараї в анексованому Росією Криму вранці 13 квітня російські силовики проводять обшуки в будинках мусульман – Ризи Муждабаєва і Сейдамета Мустафаєва, повідомив голова ЦВК Курултаю кримськотатарського народу Заїр Смедляєв.

Під час обшуків в будинку Мустафаєва російські силовики почали бити і затримувати людей, написав у Facebook активіст об’єднання «Кримська солідарність» Сервер Мустафаєв. Також, за його словами, було чути стрілянину.

Кримчанка Муміне Салієва заявила, що чотирьох людей, які прийшли підтримати обшукуваних, затримали.

Журналіст Шевкет Наматуллаєв повідомив про те, що одного кримського татарина силовики побили кийками, після чого він втратив свідомість. Його забрала «швидка допомога». На сторінці спільноти «Кримські політв’язні Кремля» сказано, що побитим виявився фотограф Сейтумер Сейтумеров.

Журналіст Шевкет Наматуллаєв також опублікував відео обшуків.

Офіційних коментарів російських силових відомств з приводу обшуків і затримань поки що немає.

6 квітня співробітники ОМОНу оточили центральний ринок Сімферополя. Російські силовики затримали близько 80 людей «неслов’янської зовнішності». В управлінні російської поліції по Криму назвали затримання на ринку Сімферополя «плановими робочими заходами».

Після анексії в Криму почастішали масові обшуки у незалежних журналістів, кримських активістів, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв’язках із забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір».

Міністерство закордонних справ України висловило стурбованість у зв’язку з переслідуваннями громадян України в анексованому Криму і закликало припинити тиск на них. Також МЗС звернувся до міжнародного співтовариства, щоб ті застосували всі можливі види правового і політичного тиску на Росію з метою припинення нею тоталітарних методів придушення прав людини і свободи слова, а також звільнити всіх українських політв’язнів і заручників.