Поліція боснійських сербів звинуватила хорватського генерала Готовіну у воєнних злочинах

Поліція боснійських сербів висунула нові звинувачення хорватському відставному генералові Анте Готовіні у воєнних злочинах проти цивільних осіб. Злочини, за даними слідства, скоєні протягом Боснійської війни 1992 – 1995 років. Про це повідомили поліція та засоби інформації 12 квітня.

Представник поліції боснійського міста Требіньє повідомив, що поліція та національні прокурори пред’явили звинувачення проти особи з ініціалами A. G. за підозрою в «скоєнні воєнних злочинів проти цивільних осіб і людства». Місцеві ЗМІ ідентифікували підозрюваного як Анте Готовіну. Також поліція повідомила, що злочини були скоєні 1992 року в Лівно, західному регіоні Боснії.

Асоціація колишніх військовополонених в Требіньє повідомила, що вони знали про ці бвинувачення. Деякі члени асоціації заявили, що готові свідчити проти Готовіни.

Анте Готовіна вже був звинувачений у скоєнні воєнних злочинів та злочинів проти людяності під час операції «Буря» наприкінці хорватської війни. За скоєння цих злочинів Гаазький міжнародний трибунал 2001 року засудив його до 24 років ув’язнення. Проте 2012 року Готовіна виграв апеляцію у своїй справі.

Балканські конфлікти 1990-х років забрали 130 тисяч життів, 100 тисяч із цих людей загинули в Боснії.